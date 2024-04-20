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Gaziosmanpaşa'da toprak kayması

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 20.04.2024 12:46
Güncelleme:20.04.2024 12:46
Gaziosmanpaşa'da meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili açıklamada bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, "Şuan itibariyle 30 ev boşaltıldı. Bugün ve yarın kiracıları kiracı olarak, ev sahiplerini ev sahibi olarak kalıcı bir şekilde evlerine çıkartacağız. Her hangi bir can kaybımız ya da yaralımız yok” dedi.
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