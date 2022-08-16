16 Ağustos 2022, Salı
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Fırtınada Camii minaresi yıkıldı | Ulu Camii civarındaki binaların kontrolü yapılıyor
Ankara’daki fırtına ve yağış sırasında Altındağ Örnek Mahallesi Ulu Camii'nin minaresi yıkılmıştı. Minareye komşu binada yaşayanlar da tahliye edilmişti. Son durumu A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.