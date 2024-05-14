14 Mayıs 2024, Salı
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Fatih'te kadın kamyonetin altında metrelerce sürüklendi: Feci kaza kameraya yansıdı
Fatih Beyazıt'ta yolun ortasında yürüyen bir kadın, geri geri gelen kamyonetin altında kaldı. Kamyonetin altında metrelerce sürüklenen talihsiz kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, feci kaza kameraya yansıdı.