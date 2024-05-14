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Fatih'te kadın kamyonetin altında metrelerce sürüklendi: Feci kaza kameraya yansıdı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 14.05.2024 15:17
Fatih Beyazıt'ta yolun ortasında yürüyen bir kadın, geri geri gelen kamyonetin altında kaldı. Kamyonetin altında metrelerce sürüklenen talihsiz kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, feci kaza kameraya yansıdı.
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