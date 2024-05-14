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Fatih'te faciadan dönülen kaza kamerada: Kaldırıma çıkan minibüs direği devirip, vitrine çarptı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 14.05.2024 13:20
Fatih'te dönüş yaparken hızını alamayan minibüs, kaldırıma çıkıp direğe çarptı. Direk devrilirken, araç ise kıyafet satılan mağazanın vitrinine çarptı. Ölen ya da yaralanan olmazken, faciadan dönülen kaza anı kameraya yansıdı.
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