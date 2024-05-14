Fatih'te faciadan dönülen kaza kamerada: Kaldırıma çıkan minibüs direği devirip, vitrine çarptı

Fatih'te dönüş yaparken hızını alamayan minibüs, kaldırıma çıkıp direğe çarptı. Direk devrilirken, araç ise kıyafet satılan mağazanın vitrinine çarptı. Ölen ya da yaralanan olmazken, faciadan dönülen kaza anı kameraya yansıdı.