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Eyüpsultan'da asker eğlencesinde uzun namlulu silahla havaya ateş açan zanlı yakalandı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 19.05.2024 16:04
Eyüpsultan'da asker eğlencesin sırasında uzun namlulu silahla havaya ateş açan zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı.
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