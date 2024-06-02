02 Haziran 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Doğu Anadolu'nun ilk özel müzesi Kars'ta

İHA
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.06.2024 12:19
Kars’ta bulunan Doğu Anadolu Bölgesi’nin ilk özel açık hava müzesi görenleri mest ediyor. Yaklaşık 200 yılık tarım aletlerinin de yer aldığı müze de bulunan 5 taş ev ise ziyaretçilerine köy ortamında konaklama imkanı sunuyor.
Doğu Anadolu’nun ilk özel müzesi Kars’ta
Doğu Anadolu'nun ilk özel müzesi Kars'ta
Otomobil tarlaya uçtu
Otomobil tarlaya uçtu
Tek katlı ev yandı
Tek katlı ev yandı
Amonyak gazından etkilenen...
Amonyak gazından etkilenen...
1 dakika ile LGS sınavını kaçırdı
1 dakika ile LGS sınavını kaçırdı
Çocukların tehlikeli yolculuğu
Çocukların tehlikeli yolculuğu
İşte bayram öncesi balık fiyatları
İşte bayram öncesi balık fiyatları
Eteği zincire takıldı!
Eteği zincire takıldı!
İşte çökmeden önceki hali
İşte çökmeden önceki hali
Cami imamı fark etti! Avluya giren...
Cami imamı fark etti! Avluya giren...
Korkutan hortum
Korkutan hortum
Enkaz altından bir kişi çıkarıldı
Enkaz altından bir kişi çıkarıldı
Daha Fazla Video Göster