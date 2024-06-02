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Diyarbakır'da kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu

İHA
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Giriş: 02.06.2024 12:07
Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Kazada, 2 kişi yaralandı.
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Otomobil tarlaya uçtu
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