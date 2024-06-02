Kimliğini evde unutan öğrenci 1 dakika ile LGS sınavını kaçırdı

Kayseri’de Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) 1’inci oturumu başladı. Kimliğini evde unutan bir öğrenci ise sınavı 1 dakika ile kaçırdı.

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