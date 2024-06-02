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İnci kefali için gece denetimi

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 02.06.2024 12:24
Güncelleme:02.06.2024 12:24
Van'ın Tuşba ilçesinde kaçak avlanmış 80 kilo canlı balık suya bırakıldı.
İnci kefali için gece denetimi
İnci kefali için gece denetimi
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