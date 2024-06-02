02 Haziran 2024, Pazar
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Karabük'te tek katlı ev yandı
Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Dere köy Hanlar Mahallesi’nde Ayşe Danışman'a ait tek katlı evde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar sonrası olay yerine gelen Safranbolu Belediyesi itfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait orman arazözler yangına müdahale etti. Yangında can kaybı yaşanmazken, yanan ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.