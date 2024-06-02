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Bolu'da fabrikada amonyak gazından etkilenen 18 işçi hastaneye kaldırıldı

AA
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Giriş: 02.06.2024 12:03
Bolu'da fabrikada amonyak gazından etkilenen 18 işçi hastanede tedavi altına alındı. Bu arada sızıntı sorunu giderilen fabrikada, AFAD ekipleri gaz tahliye çalışması yürüttü.
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