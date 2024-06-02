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Kadınlar için ayrı, erkekler için ayrı kapı tokmağı geleneği 300 yıldır devam ediyor

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 02.06.2024 12:30
Görenleri adeta başka bir zaman dilimine götüren ve nostaljik anlar yaşatan, bir kısmı restore edilmiş 300 kadar 'düğmeli ev'de Osmanlı Hükümdarlığı'ndan günümüze kadar gelen, kadınlar için ince erkekler için tok ses çıkartan motifli tarihi kapı tokmakları zamana direniyor.
Kapı tokmağı geleneği 300 yıldır devam ediyor
Kapı tokmağı geleneği 300 yıldır devam ediyor
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