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İşte Küçükçekmece'de çöken binanın çökmeden önceki hali

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Giriş: 02.06.2024 10:45
İstanbul Küçükçekmece'de bir bina bilinmeyen bir sebeple çöktü. Binanın çökmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı.
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