02 Haziran 2024, Pazar
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Eteği zincire takıldı! Yerde sürüklendiği anlar kamerada
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaza ihbarına gelen 112 ekibi, ayağından yaralanan ve yerde yatan kadını olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine götürdü. Adının Narife Keskin olduğu öğrenilen kadın, ayağının takılması sonucu düşerek yaralandığını söylerken, güvenlik kamerasında kadının eteğinin motosikletin zincirine takılarak sürüklendiği görüldü.