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Evliler mi daha mutlu, bekarlar mı? Bekarlık mı Sultanlık evlilik mi?

A Haber
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Giriş: 23.09.2023 10:43
Evliler mi daha mutlu bekarlar mı? Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı araştırmaya göre evliler daha mutlu. Ancak bekarlığın Sultanlık olduğunu söyleyenler de bir o kadar fazla. A Haber ekipleri sokağa inip vatandaşa sordu. İşte tüm detaylar…
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