Evliler mi daha mutlu, bekarlar mı? Bekarlık mı Sultanlık evlilik mi?

Evliler mi daha mutlu bekarlar mı? Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı araştırmaya göre evliler daha mutlu. Ancak bekarlığın Sultanlık olduğunu söyleyenler de bir o kadar fazla. A Haber ekipleri sokağa inip vatandaşa sordu. İşte tüm detaylar…

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