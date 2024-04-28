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CHP'li İBB'nin ihmali ölüm getirdi! 5 yaşındaki Edanur Gezer’in acı sonu

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.04.2024 13:47
İstanbul'da İBB'nin Küçükçekmece'de yaptığı kazı çalışması sırasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer hayatını kaybetti. Olayla ilgili Küçükçekemece Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma başlatırken, bilirkişi raporu talep edildi.
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