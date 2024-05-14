14 Mayıs 2024, Salı
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Esenyurt'ta elektrik hattında patlama: 1 yaralı
Esenyurt’ta bir binanın çatı katına inşaat malzemesi taşıyan vinç yüksek gerilim hattına çarptı. Çarpmanın etkisiyle meydana gelen statik elektrik sonucu yer altında bulunan elektrik hattında patlama meydana geldi. Yaşanan olayda vinç operatörü yaralanırken, patlama anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.