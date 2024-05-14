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Esenyurt'ta elektrik hattında patlama: 1 yaralı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 14.05.2024 09:44
Güncelleme:14.05.2024 09:44
Esenyurt’ta bir binanın çatı katına inşaat malzemesi taşıyan vinç yüksek gerilim hattına çarptı. Çarpmanın etkisiyle meydana gelen statik elektrik sonucu yer altında bulunan elektrik hattında patlama meydana geldi. Yaşanan olayda vinç operatörü yaralanırken, patlama anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Esenyurt’ta elektrik hattında patlama: 1 yaralı
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