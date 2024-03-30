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Esenler’de hangi projeler hayata geçirildi? | YAŞAYAN İSTANBUL

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.03.2024 09:05
Bir ilçe için en önemli unsur hiç şüphesiz ki hizmet. Bu noktada ekibimiz megakent İstanbul'un ilçelerini karış karış gezmeye devam ediyor. Sırada yerimiz ise Esenler. Peki ya Esenler'de hangi projeler hayata geçirildi? Detaylar haberimizde...
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Esenler’de hangi projeler hayata geçirildi?
Esenler’de hangi projeler hayata geçirildi?
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