Esenler'de 5 kez silahla saldırıp " Sonunuz böyle olacak" diyerek paylaştılar

ESENLER'de bir grup şüpheli, husumetlilerine ait 4 farklı adrese 5 kez silahlı saldırı düzenledi. Saldırı anlarını cep telefonu kameralarıyla kaydeden şüpheliler sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımda, "Sonunuz böyle olacak" dedi.