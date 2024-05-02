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Esenler'de 5 kez silahla saldırıp " Sonunuz böyle olacak" diyerek paylaştılar

DHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 02.05.2024 14:14
ESENLER'de bir grup şüpheli, husumetlilerine ait 4 farklı adrese 5 kez silahlı saldırı düzenledi. Saldırı anlarını cep telefonu kameralarıyla kaydeden şüpheliler sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımda, "Sonunuz böyle olacak" dedi.
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