26 Nisan 2024, Cuma
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Elinde benzin bidonu ile üst geçide çıkıp annesine ve polislere zor anlar yaşattı
Antalya’da bir şahıs, elinde benzin bidonuyla üst geçide çıkarak intihara kalkıştı. Polis ekiplerine ve annesine zor anlar yaşatan şahıs, yaklaşık 2 saat sonra gazeteciler tarafından ikna edildi. Meraklı vatandaşlar o anları görüntülemek için adeta sıraya geçti.