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Ege Denizi'nde deprem fırtınası! Uzman isimden flaş açıklama

DHA
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Giriş: 04.08.2021 17:02
Muğla'da peş peşe meydana gelen depremler sonrası Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den flaş bir açıklama geldi. Muğla'nın Datça ilçesinde 3-4 gün içerisinde deprem sayısının yaklaşık 300’ü geçtiğini belirten Sözbilir, “Bu bölgede bu büyüklükteki depremler sürekli oluyor. Korkmamıza ya da panik yapmamıza gerek yok" dedi.
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