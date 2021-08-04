04 Ağustos 2021, Çarşamba
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Ege Denizi'nde deprem fırtınası! Uzman isimden flaş açıklama
Muğla'da peş peşe meydana gelen depremler sonrası Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den flaş bir açıklama geldi. Muğla'nın Datça ilçesinde 3-4 gün içerisinde deprem sayısının yaklaşık 300’ü geçtiğini belirten Sözbilir, “Bu bölgede bu büyüklükteki depremler sürekli oluyor. Korkmamıza ya da panik yapmamıza gerek yok" dedi.