Ege Denizi'nde deprem fırtınası! Uzman isimden flaş açıklama

Muğla'da peş peşe meydana gelen depremler sonrası Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den flaş bir açıklama geldi. Muğla'nın Datça ilçesinde 3-4 gün içerisinde deprem sayısının yaklaşık 300’ü geçtiğini belirten Sözbilir, “Bu bölgede bu büyüklükteki depremler sürekli oluyor. Korkmamıza ya da panik yapmamıza gerek yok" dedi.