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Düğünde yeğenini öldüren sanık: "İsterseniz bana idam verin razıyım"

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Giriş: 16.04.2024 16:44
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde aralarında husumet bulunan yeğenini düğünde 5 el ateş ederek öldüren sanık, "Çok pişmanım, böyle bir şey olmasını istemezdim. Kardeşler arasında yaşanan kavgada benim suçum yoktu ancak ben sorumlu tutuldum. İsterseniz bana idam verin razıyım, annem için bu yola baş koydum. Annemin cenazesine dahi katılamadım. Beni cezaevinden çıkarın da ablam ile eniştem beni öldürsün ve rahatlasın" dedi.
Yeğenini öldüren sanık: İsterseniz bana idam verin razıyım
Yeğenini öldüren sanık: "İsterseniz bana idam verin razıyım"
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