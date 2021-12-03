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Diyarbakır’da iş yeri sahibi hırsızı kovalarken ikinci hırsızlık şoku yaşadı... O anlar kamerada

İHA
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Giriş: 03.12.2021 14:59
Diyarbakır’da bir iş yeri sahibi, hırsızı kovalarken dükkanını bıraktığı müşteri tarafından ikinci hırsızlık şoku yaşadı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Muhittin Ateş'e ait bir cep telefonu dükkanında sabah saatlerinde müşteri gibi gelip cep telefonu almak isteyen hırsız, bir süre oyalandı. Cep telefonunu kamerasını inceleyeceği gerekçesiyle dükkanın kapısında duran hırsız, cep telefonu tamiri yapmak için gelen başka bir müşteriyi görünce, Ateş'in boşluğunu yakalayıp kaçtı. Hırsızın ara sokaktan kaçtığını gören Ateş, peşine vererek dükkanı cep telefonu tamiri için gelen müşteriye bıraktı. Bir süre bekleyen müşteri Ateş'in gelmediğini görünce kendisi de bir cep telefonu çalarak kaçtı. Hırsızı yakalayamadan dönen Ateş, ikinci bir hırsızlık şokunu kamera kayıtlarını incelerken fark etti. Aynı anda 2 hırsızlık olayı yaşayan Muhittin Ateş, iddiaya göre sürekli dükkanına hırsızların dadandığını kaydetti. O anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.
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