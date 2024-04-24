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Depremzedeler yeni evlerinde! Afetzedeler yeni yuvalarına yerleşiyor

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 24.04.2024 09:27
Son dakika haberleri... Kahramanmaraş depremlerinde felaketinde evleri yıkılanlar yeni evlerine kavuştu. Afetzedeler şimdi yaşadıkları acıları unutmaya çalışıyor.
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Depremzedeler yeni evlerinde! Afetzedeler yeni yuvalarına yerleşiyor
Depremzedeler yeni evlerinde! Afetzedeler yeni yuvalarına yerleşiyor
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