Koşamayanlar için 250 bin kişi koştu! Viyana, Dubai, İstanbul…

Dünyanın en büyük yarışı iyilik adına düzenlendi. 169 ülkede 250 bin kişi koşamayanlar için koştu. Etkinlik omurilik felcinin tedavisine fon sağlamak için düzenlendi.

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