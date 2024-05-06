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Koşamayanlar için 250 bin kişi koştu! Viyana, Dubai, İstanbul…

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.05.2024 09:20
Dünyanın en büyük yarışı iyilik adına düzenlendi. 169 ülkede 250 bin kişi koşamayanlar için koştu. Etkinlik omurilik felcinin tedavisine fon sağlamak için düzenlendi.
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