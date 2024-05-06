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İstanbul Boğazı'nda gemi arızası nedeniyle trafik durdurulmuştu! Askıya alınan gemi trafiği açıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.05.2024 09:35
İstanbul Boğazı kuzey girişinde bir kargo gemisi dümen arızası yaptı. Geçici olarak gemi trafiğine kapatılan trafik açıldı.
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