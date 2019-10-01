Defileye sahte manken sızdı!

Paris Moda haftası kapsamında yeni koleksiyonunu görücüye çıkaran ünlü moda markası, davetsiz bir konuk tarafından basıldı. Birkaç dakikalık karışıklığa neden olan komedyen Marie S’Infiltre, dünyacı ünlü model Gigi Hadid tarafından yolu kesilerek podyumdan dışarı çıkarıldı. Modeller yürürken podyuma fırlayan S’Infiltre, moda markasının en ünlü takımlarından birini giydiği gözlemlendi. O anlar ise defileyi izlemeye gelen konukların kameralarına yansıdı...