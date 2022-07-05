05 Temmuz 2022, Salı
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Cüneyt Arkın'ın yaşayamadığı tek hayali! Anlatırken gözleri dolmuş: Evlendiğim zaman...
Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın, geçtiğimiz hafta aramızda ayrıldı. Kariyeri boyunca 300'den fazla filmde rol alan Arkın'ın yıllar önce verdiği bir röportaj ise herkesi duygulandırdı. Arkın, sunucunun "Cüneyt Bey içinizde kalan bir ukde var mı?" sorusunu şu sözlerle yanıtlamıştı...