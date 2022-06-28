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Cüneyt Arkın son kez Kuruluş Osman'da seyirciyle buluşmuştu | Cüneyt Arkın anısına Kuruluş Osman'dan özel video
Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 300'den fazla filmde oynayan Cüneyt Arkın, milyonların sevgilisiydi. Cüneyt Arkın, uzun bir süre ara verdiği ekranlara Kuruluş Osman ile geri dönmüş ve Burak Özçivit ile kamera karşısına geçmişti.