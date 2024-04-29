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Çorum’da sağanak ve dolu etkili oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.04.2024 09:35
Çorum'da sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, su baskını nedeniyle 5 evde tahliye edildi.
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