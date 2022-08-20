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Çankaya Belediyesi'nden hukuksuzluk

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Giriş: 20.08.2022 09:02
Ankara Çankaya'da içerisinde iki katkı müstakil ev belediye ekipleri tarafından yıkılmak isteniyor. Ancak mahkeme yıkım işlemini onaylamadı. Buna rağmen Çankaya Belediyesi hukuku hiçe sayarak elektrik ve suyunu kestiği evin iki gün içinde boşaltılmasını istedi.
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Çankaya Belediyesi’nden hukuksuzluk
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