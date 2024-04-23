Bulunmaza ölecekti! Esra Erol buldu | Şule’yi kaçıran Levent böyle yakalandı.

ATV'nin ilgiyle takip edilen programlarından Esra Erol'da her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Dün (22 Nisan 2024) programa Adana'dan katılan Sevda ve İbrahim çifti karaciğer hastası kızları Şule Barık'ın, Levent Cahan tarafından kaçırıldığını, bulunmazda hastalıktan öleceğini iddia ederek stüdyoya geldi. Çift, 30 yaşındaki Levent'in, 15 yaşındaki hasta kızları Şule'yi kaçırdığını, kızlarının hasta olduğunu, bunun genetik bir rahatsızlık olduğunu aynı hastalıktan bir çocuk kaybettiklerini eğer zamanında bulunmazsa Şule'yi de kaybedeceklerini söyledi. Bunun üzerine harekete geçen Esra Erol ve ekibi aradan 24 saat geçmeden Şule'yi buldu. Şule'yi kaçıran Levent işte böyle yakalandı.