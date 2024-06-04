İşte eğitim uçağının düşme anı

Kayseri'de eğitim uçağı düştü. Milli Savunma Bakanlığı, düşen uçakla ilgili bilgi verirken arama ve kurtarma çalışmalarının başladığını duyurdu. Uçakta bulunan iki pilotun şehit olduğu açıklandı. A Haber canlı yayınına katılan emekli pilot Ahmet İzgi, yaşanan facia ile ilgili bilgi verdi. Kazanın görgü tanığı tarla işçisi ise uçağın düşerken kendilerini fark ettiği için yüzüstü aşağı indiğini söyledi. Kaza anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.