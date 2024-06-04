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Hafif ticari araç çarptı bisikletli çocuk havaya uçtu

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 04.06.2024 09:34
Hatay'da yolun karşısına bisikleti ile geçmeye çalışan bir çocuğa hafif ticari araç çarptı. Bisikletli çocuk kazanın etkisiyle havaya uçarken, o anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
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