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Mençuna Şelalesi ziyaretçi akınına uğruyor

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 04.06.2024 10:40
Artvin'in Arhavi ilçesinde yer alan Mençuna Şelalesi, son dönemde ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Doğal güzellikleri ve huzur verici atmosferiyle öne çıkan şelale, hem yerli hem de yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi.
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