04 Haziran 2024, Salı
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Mençuna Şelalesi ziyaretçi akınına uğruyor
Artvin'in Arhavi ilçesinde yer alan Mençuna Şelalesi, son dönemde ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Doğal güzellikleri ve huzur verici atmosferiyle öne çıkan şelale, hem yerli hem de yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi.