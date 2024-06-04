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Bahçelievler'de korkunç olay! Bir binanın balkonu çöktü

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.06.2024 12:06
Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın balkonunda saat 03.00 sıralarında kısmen çökme meydana geldi. Zabıta ekipleri binayı boşaltırken, sokak ve çevresinde güvenlik önlemi alındı. 11 daire olan bina tamamen boşaltıldı. Ekiplerin olay yerinde çalışması devam ediyor.
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