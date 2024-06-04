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Çöpten vahşet çıktı! Yabancı uyruklu kadını öldürüp cesedi çöpe attılar

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.06.2024 09:25
Son dakika haberleri… Gaziantep'te çuvalla çöp konteynerine atılmış kadın cesedi bulundu. Cansız bedenin 25 yaşlarındaki yabancı uyruklu kadına ait olduğu tespit edildi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
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