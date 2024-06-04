Otomobilde unutulan çocuk öldü! 4 yaşındaki Furkan araçta havasızlıktan öldü

Onca acı tecrübe ve uyarı kar etmiyor. Anne ve babaların dalgınlığı telafisi olmayan kayıplara yol açıyor. Bursa'da otomobilde unutulan 4 yaşındaki çocuk maalesef havasızlıktan öldü.

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