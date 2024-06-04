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Kavurucu sıcaktan bunalan vatandaşlar kendilerini Akdeniz'in serin sularına bıraktılar

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 04.06.2024 09:28
Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Hatay'ın Arsuz ilçesinde sıcaktan bunalan vatandaşlar, Akdeniz'e girerek serinlemeye çalıştılar. Yağışlı havanın ardından güneşin yüzünü göstermesiyle vatandaşlar, deniz sezonunu açtılar.
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