04 Haziran 2024, Salı
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Kavurucu sıcaktan bunalan vatandaşlar kendilerini Akdeniz'in serin sularına bıraktılar
Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Hatay'ın Arsuz ilçesinde sıcaktan bunalan vatandaşlar, Akdeniz'e girerek serinlemeye çalıştılar. Yağışlı havanın ardından güneşin yüzünü göstermesiyle vatandaşlar, deniz sezonunu açtılar.