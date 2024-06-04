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Eğitim uçağının pilotları, mevsimlik işçilerinin üzerine düşmemek için yön değiştirmiş

AA
ahaber.com.tr
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Giriş: 04.06.2024 13:03
Kayseri'de kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında şehit olan 2 pilotun, tarlada çalışan mevsimlik işçilerin üzerine düşmemesi için uçağın yönünü değiştirdiği iddia edildi.
Mevsimlik işçilerinin üzerine düşmemek için yön değiştirmiş
Mevsimlik işçilerinin üzerine düşmemek için yön değiştirmiş
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