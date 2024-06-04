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Çöken binanın sahibi tutuklandı! 36 yıllık binada kaçak kat eklenip deniz kumu kullanılmış

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 04.06.2024 10:48
İstanbul Küçükçekmece'de çöken 3 katlı bina ile ilgili soruşturmada bina sahibi Hacı Murat Gençtürk tutuklandı. Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.
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