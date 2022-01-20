Bolu geçidinde son durum ne? Yollar açıldı mı?

Türkiye kar yağışının etkisi altında kaldı. Dün en sıkıntılı lokasyonlardan biri de Bolu Dağı geçidiydi. Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünü ulaşıma kapanmıştı. Hava sıcaklığının -9 derece olduğu bölgede son durum ne? Yollar açıldı mı? Gelişmeleri Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

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