20 Ocak 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bolu geçidinde son durum ne? Yollar açıldı mı?

Bolu geçidinde son durum ne? Yollar açıldı mı?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.01.2022 10:36
Türkiye kar yağışının etkisi altında kaldı. Dün en sıkıntılı lokasyonlardan biri de Bolu Dağı geçidiydi. Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünü ulaşıma kapanmıştı. Hava sıcaklığının -9 derece olduğu bölgede son durum ne? Yollar açıldı mı? Gelişmeleri  Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bitlis’te okullar tatil mi?
Bitlis'te okullar tatil mi?
Adıyaman’da okullar tatil mi?
Adıyaman'da okullar tatil mi?
Türkiye’yi duygulandıran videonun hikayesi
Türkiye’yi duygulandıran videonun hikayesi
Kış denetimi! Ekipler alarmda
Kış denetimi! Ekipler alarmda
Dikkatsizliğinin bedeli ağır oldu! Eksi 10 derecede göle girdi
Dikkatsizliğinin bedeli ağır oldu! Eksi 10 derecede göle girdi
Bolu geçidinde son durum ne?
Bolu geçidinde son durum ne?
Vahşi doğada komodo ejderi yılan kavgası!
Vahşi doğada komodo ejderi yılan kavgası!
Fiyatı altınla yarışıyor! Koruma altında
Fiyatı altınla yarışıyor! Koruma altında
Karaya oturan gemi yandı
Karaya oturan gemi yandı
Ardahan eksi 16 derece
Ardahan eksi 16 derece
Görüntüler Türkiye’den! Bulutlar denizle birleşti
Görüntüler Türkiye'den! Bulutlar denizle birleşti
KADES ihbarıyla kurtuldu!
KADES ihbarıyla kurtuldu!
Daha Fazla Video Göster