05 Temmuz 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Bingöl’de yılanların dansı görüntülendi!
Bingöl’de yaklaşık 1,5 metrelik iki siyah yılanın dansı görenleri şoke etti. Birbirine sarılı şekilde ilerledikleri görülen yılanlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.