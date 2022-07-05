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Bingöl’de yılanların dansı görüntülendi!

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Giriş: 05.07.2022 13:29
Bingöl’de yaklaşık 1,5 metrelik iki siyah yılanın dansı görenleri şoke etti. Birbirine sarılı şekilde ilerledikleri görülen yılanlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
1,5 metrelik yılanların dansı kamerada!
1,5 metrelik yılanların dansı kamerada!
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