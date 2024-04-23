23 Nisan 2024, Salı
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Bıçakla yaralama firarisi, saklandığı evde yakalandı
İzmir'in Konak ilçesinde 20 yaşındaki iki gencin kavgasında, bir kişiyi sırtından bıçaklayarak ağır yaralayan ve firari olan şüpheli, saklandığı evde kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.