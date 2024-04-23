23 Nisan 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bıçakla yaralama firarisi, saklandığı evde yakalandı

Bıçakla yaralama firarisi, saklandığı evde yakalandı

İHA
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.04.2024 17:36
İzmir'in Konak ilçesinde 20 yaşındaki iki gencin kavgasında, bir kişiyi sırtından bıçaklayarak ağır yaralayan ve firari olan şüpheli, saklandığı evde kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Bıçakla yaralama firarisi, saklandığı evde yakalandı
Bıçakla yaralama firarisi, saklandığı evde yakalandı
Balonlar Türk bayraklarıyla havalandı
Balonlar Türk bayraklarıyla havalandı
Teleferik faciasında yeni görüntüler!
Teleferik faciasında yeni görüntüler!
Çamur yağışı çeşmelere akın ettirdi
Çamur yağışı çeşmelere akın ettirdi
Hasan Kılıç’ın oğlu A Haber’e konuştu
Hasan Kılıç’ın oğlu A Haber'e konuştu
Ormanda feci kaza: 1 yaralı
Ormanda feci kaza: 1 yaralı
Burunları bile kanamadan kurtuldular
Burunları bile kanamadan kurtuldular
Korkutan martı ölümleri
Korkutan martı ölümleri
Yağmurda köpeği ıslamaktan koruyan Ayaz o anları anlattı
Yağmurda köpeği ıslamaktan koruyan Ayaz o anları anlattı
Patenli genç canını hiçe saydı
Patenli genç canını hiçe saydı
Eşek arabasıyla tehlikeli yolculuk
Eşek arabasıyla tehlikeli yolculuk
Depremden etkilenen çocuklar sandallarla gezdirildi
Depremden etkilenen çocuklar sandallarla gezdirildi
Daha Fazla Video Göster