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Başakşehir'de seyir halindeki kamyon alev alev yandı

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 23.04.2024 22:19
Başakşehir'de seyir halindeyken yangın çıkan bir kamyon kullanılmaz halde geldi. Ekipler konuya ilişkin çalışma başlatırken yangın anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
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