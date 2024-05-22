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Başakşehir’de ilkokul bahçesinde beslenen köpekler 11 yaşındaki öğrenciye saldırdı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 22.05.2024 12:25
Başakşehir’de okul müdürü tarafından ilkokul bahçesinde beslenen 2 kangal köpeği, 11 yaşındaki öğrenciye saldırdı. Saldırı sonucunda öğrenci yara alırken veliye ilk durum köpek saldırısı olarak değil, çitlerin üzerinden düşme olarak aktarıldı. Köpeklerin okul bahçesinde neden beslendiğiyle alakalı soruları yanıtsız kalan veli Hatem Yardımcı, okul yönetiminden şikayetçi oldu.
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