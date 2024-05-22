22 Mayıs 2024, Çarşamba
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Başakşehir’de ilkokul bahçesinde beslenen köpekler 11 yaşındaki öğrenciye saldırdı
Başakşehir’de okul müdürü tarafından ilkokul bahçesinde beslenen 2 kangal köpeği, 11 yaşındaki öğrenciye saldırdı. Saldırı sonucunda öğrenci yara alırken veliye ilk durum köpek saldırısı olarak değil, çitlerin üzerinden düşme olarak aktarıldı. Köpeklerin okul bahçesinde neden beslendiğiyle alakalı soruları yanıtsız kalan veli Hatem Yardımcı, okul yönetiminden şikayetçi oldu.