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Uçan boğa kameralara yansıdı! Sahibinden kaçan kurbanlık boğa çatıya çıktı

DHA
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Giriş: 16.06.2024 01:46
Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte ilginç görüntüler ortaya çıkmaya başladı. Son örneği ise Konya'da meydana geldi. Sahibinden kaçan kurbanlık boğa binanın çatısına çıktı. O anlar kameralara yansıdı...
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