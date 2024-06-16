16 Haziran 2024, Pazar
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Arefe günü ailesine kabus yaşattı! Eski eşini ve arkadaşını pompalı tüfekle öldürdü
Denizli'nin Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi 2342 Sokak'ta eski eşi Meral Tınaztepe'nin işlettiği büfenin önüne otomobiliyle gelen Şeref Ç. ile burada bulunan Musa Ayaz arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi sonrasında Şeref Ç., eski eşini ve yanındaki arkadaşını tüfekle öldürdü.