Bartın’da belediye hoparlöründen uyarılar yapılıyor: Dere yataklarındaki evleri boşaltın | Bartın'da son durum

Son dakika haberi...Batı Karadeniz’in kıyı kesimleri için kırmızı kodlu uyarı yapıldı. Bartın'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı evlerin bodrum katını su bastı, araçlar yolda güçlükle ilerledi. A Haber muhabiri Hakan Süer'den ayrıntıları bölgeden aktardı. AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, son durumu A Haber canlı yayınında anlattı. Tunç, “Herkes seferber olmuş durumda. Risk devam ediyor, teyakkuzdayız” dedi.

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