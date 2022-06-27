27 Haziran 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bartın’da belediye hoparlöründen uyarılar yapılıyor: Dere yataklarındaki evleri boşaltın | Bartın'da son durum

Bartın’da belediye hoparlöründen uyarılar yapılıyor: Dere yataklarındaki evleri boşaltın | Bartın'da son durum

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.06.2022 11:14
Son dakika haberi...Batı Karadeniz’in kıyı kesimleri için kırmızı kodlu uyarı yapıldı. Bartın'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı evlerin bodrum katını su bastı, araçlar yolda güçlükle ilerledi. A Haber muhabiri Hakan Süer'den ayrıntıları bölgeden aktardı. AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, son durumu A Haber canlı yayınında anlattı. Tunç, “Herkes seferber olmuş durumda. Risk devam ediyor, teyakkuzdayız” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Süpürgeden rahatsız olan koca dehşet saçtı
Süpürgeden rahatsız olan koca dehşet saçtı
İnebolu Kaymakamı A Haber’de
İnebolu Kaymakamı A Haber'de
Dolar ve Euro’da sert düşüş
Dolar ve Euro'da sert düşüş
Trafik magandası motokuryeye silah tuttu
Trafik magandası motokuryeye silah tuttu
6 kente kırmızı kodlu uyarı
6 kente kırmızı kodlu uyarı
Kritik uyarı: İşi olmayan dışarı çıkmasın
Kritik uyarı: İşi olmayan dışarı çıkmasın
Belediye hoparlöründen uyarılar yapılıyor
Belediye hoparlöründen uyarılar yapılıyor
Engelli kardeşini öldürdü! İfadesi...
Engelli kardeşini öldürdü! İfadesi...
TEM’de facianın eşiğinden dönüldü
TEM'de facianın eşiğinden dönüldü
Bartın Belediye Başkanı A Haber’de!
Bartın Belediye Başkanı A Haber’de!
Kastamonu – Cide yolu kapandı
Kastamonu – Cide yolu kapandı
Burun kanamasıyla gitti, dünyada 13’üncü vaka
Burun kanamasıyla gitti, dünyada 13'üncü vaka
Daha Fazla Video Göster