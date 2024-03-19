19 Mart 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bağcılar’da kadın muhtar adayına 4 gün içinde ikinci kez silahlı saldırı

Bağcılar’da kadın muhtar adayına 4 gün içinde ikinci kez silahlı saldırı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.03.2024 09:57
Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi’nde 3 adayın yarıştığı muhtarlık sürecinde, adaylardan biri olan Münevver Adan büyük panik yaşadı. Adan’ın seçim ofisi olarak kullandığı yere kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından ikinci kez silahlı saldırı düzenlendi. İlk seferde fiziksel bir zarar görmediğini belirten kadın aday saldırıların tekrarlanmasından endişe ediyor.
Kadın muhtar adayına 4 gün içinde ikinci silahlı saldırı
Kadın muhtar adayına 4 gün içinde ikinci silahlı saldırı
Çöpte esrarengiz yazı! 300 metre uzaklıkta...
Çöpte esrarengiz yazı! 300 metre uzaklıkta...
Kalan ücretlerinizi zamlı bir şekilde ödeyeceğiz
"Kalan ücretlerinizi zamlı bir şekilde ödeyeceğiz"
Feci kaza! Araba çarptı metrelerce savruldu
Feci kaza! Araba çarptı metrelerce savruldu
2 organize suç örgütü çökertildi
2 organize suç örgütü çökertildi
Kurusıkı tabancayla oynayan 2 çocuk yaralandı
Kurusıkı tabancayla oynayan 2 çocuk yaralandı
Manisa’daki palalı ve satırlı kavga kamerada!
Manisa’daki palalı ve satırlı kavga kamerada!
Ayı sokakta dehşet saçtı! Yürüyenlere böyle saldırdı
Ayı sokakta dehşet saçtı! Yürüyenlere böyle saldırdı
Serumlarda yüksek oranda mikroplastik çıktı
Serumlarda yüksek oranda mikroplastik çıktı
Otomobil refüjü aşıp 3 otomobille çarptı
Otomobil refüjü aşıp 3 otomobille çarptı
Evde serum uygulamasına dikkat!
Evde serum uygulamasına dikkat!
150 yıllık ağacın üzerinde 2+1 ev yaptı
150 yıllık ağacın üzerinde 2+1 ev yaptı
Daha Fazla Video Göster